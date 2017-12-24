Расходы на оборону в мире вырастут в 2018 году до самой высокой отметки со времен Холодной войны

В первых рядах стран Восточной Европы по росту оборонных бюджетов стоят страны Балтии, сообщил в субботу портал National Interest.

Как прогнозирует обзор IHS Jane, расходы Балтийских стран на оборону в 2018 году вдвое превысят расходы 2014 года. Самым значительным фактором роста является страх перед агрессией России, сообщила главный аналитик IHS Jane Фенелла Макгерти (Fenella McGerty).

"Этот рост в Восточной Европе начался после вмешательства России в дела Украины в 2014 году, и большая часть затратнового финансирования обороны направлена на модернизацию армии... Выросли закупки броневиков, и Европа стала значимым покупателем на мировом рынке военных машин",- отметила Макгерти.

Если из-за страха перед России расходы на оборону растут, то в самой России оборонный бюджет сокращается.

IHS Jane приводит в пример, что в 2017 году российский оборонный бюджет по сравнению с 2015 годом сократился на 10 процентов, и как ожидает IHS Jane, в 2018 году еще сократится на 5 процентов.

Хотя модернизация российкой армии продолжается, ее темп значительно замедляется, отмечает IHS Jane.

По прогнозу IHS Jane относительно всего мира, совокупные расходы государств на оборону поднимутся в 2018 до 1,67 триллионов долларов (1,41 триллионов евро). Прежний рекорд времен Холодной войны оставлял 1,63 триллионов долларов (1,37 триллионов евро), таким же был уровень 2010 года.

Совокупные расходы государств на оборону в 2018 будут на 3,3 процента выше, чем в 2017 году. Такого роста в последнее десятилетие не наблюдалось.

"Увеличение расходов на оборону отражает улучшевшееся экономическое положение в мире и продолжающуюся нестабильность в наиболее важных регионах",- отметила Макгерти, одновременно подчеркнув, что последние 10 лет расходы на оборону были на самом низком относительно ВВП уровне.

За последнее десятилетие мировые расходы на оборону понизились в среднем до 2,2 процента ВВП. 10 лет назад показатель равнялся 2,7 процента.

В отличие от предыдущих лет, когда самый крупный рост расходов был в регионах Азии, Тихого океана и Ближнего Востока, IHS Jane ожидает, что в 2018 на оборону больше всех будут тратить США и страны Европы.

По прогнозу IHS Jane, США в 2018 году увеличит оборонный бюджет на 4,8 процента, европейские государства в среднем на 1,6 процента. Кроме того, рекомендованный НАТО уровень расходов на оборону в 2 процента от ВВП в 2018 году превысят восемь европейских стан: Эстония, Англия, Греция, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Турция.