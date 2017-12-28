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Фото: в Старом городе произошел пожар в Шотландском клубе

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В Таллинне в Старом городе в помещениях Шотландского клуба, расположенного по адресу Уус 31, сегодня вечером произошел пожар, в результате которого были эвакуированы люди. В этом же здании находится ресторан Leib.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Postimees, что пожар начался в трубе и охватил конструкции на расстоянии около полуметра. Сейчас спасателям удалось его локализовать.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. На место поспешили пожарные и несколько бригад скорой помощи.

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