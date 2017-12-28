Фото: в Старом городе произошел пожар в Шотландском клубе

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Postimees, что пожар начался в трубе и охватил конструкции на расстоянии около полуметра. Сейчас спасателям удалось его локализовать.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. На место поспешили пожарные и несколько бригад скорой помощи.