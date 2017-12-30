Будьте внимательны и осторожны: завтра – один из самых опасных дней для вашего телефона

Как сообщает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, пик случаев утерь и краж телефонов традиционно приходится на Иванов день и Новый год – об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные.

«Чаще всего мобильные устройства пропадают в местах большого скопления народа: на площадях (в Таллинне – это в первую очередь площадь Вабадузе), на улицах, в барах, а нередко и в такси», – предупреждает Селиов и советует перед выходом из дома в праздничные дни сделать копию данных, хранящихся в телефоне.

«Не держите телефон в заднем кармане брюк. В толчее, да еще под грохот петард и салютную канонаду вы можете даже не заметить его пропажу. Ну а если такая беда все же случится, попытайтесь определить приблизительное местонахождение телефона с помощью мобильного приложения типа find my phone. Зачастую телефоны роняют в подпитии, а то и забывают где-то в сугробе. Тут главное – начать поиски по горячим следам. Пропажа, скорее всего, найдется, а ее владелец отделается лишь легким испугом», – отмечает директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Если телефон украли, то об этом необходимо сразу же уведомить своего оператора. «И сделать это надо как можно быстрее. Оператор немедленно закроет SIM-карту, все услуги – и вы избежите нежелательных расходов», – напоминает Селиов.