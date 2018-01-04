Комиссия по надзору за финансированием партий проверит ПБК

Таранд добавил, что если тему примут к производству, то оно будет сосредоточено на активном периоде предвыборной кампании, а не на отношениях между телеканалом и партией или городом за все годы. Расследовать можно использование средств во время предвыборной кампании. В контексте запрещенных пожертвований.

«Мне кажется, там есть все признаки и сходство с тем, что делали в 2013 году. Разница в том, что теперь покупали не рекламное время, а заказывали передачи, но в принципе речь идет о той же модели: общественные средства явно использовали в пользу одной партии», - сказал Таранд.

Решение о проведении расследования комиссия примет на общем собрании, которое состоится в конце января.

Реклама, в которой Эдгара Сависаар и ряд других чиновников открывали Хийуский стадион в 2013 году, стала одним из эпизодов вошедших в рассматриваемое сейчас в суде уголовное дело. На основании заявления комиссии по надзору за финансирование партии в июне 2014 года Государственная прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив руководящих Таллинном центристов в присвоении денег.