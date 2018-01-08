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Чудовищный случай: женщина выбросила новорожденного в туалет самолета

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Самолет компании Etihad. | ФОТО: Kamran Jebreili/AP/Scanpix

Индонезийские правоохранительные органы арестовали 37-летнюю женщину, которая, согласно подозрению, родила ребенка на борту самолета и выбросила его в туалет. О происшествии пишет AFP со ссылкой на информацию, предоставленную местной полицией.

Мертвого новорожденного, завернутого в пакет, уборщики обнаружили после посадки в международном аэропорту Джакарты. Предположительно, ребенок родился во время полета.

Пока неизвестна точная причина смерти, но полиция подозревает, что 37-летняя Хани, работавшая домработницей в Абу-Даби на протяжении четырех лет, тайно родила ребенка в самолете. Спустя четыре часа после вылета у нее началось кровотечение, из-за чего капитану пришлось сменить маршрут рейса и направиться в Бангкок, передает MigNews.

"Женщина летела эконом-классом, но потом ее перевели в бизнес-класс на место с кислородной маской. Капитан объявил, что мы должны изменить маршрут и лететь в Бангкок", - прокомментировал инцидент один из членов экипажа.

После того, как самолет сел в Бангкоке, медицинские работники эвакуировали женщину и доставили в больницу, а самолет продолжил свой путь. О мертвом ребенке стало известно лишь в аэропорту Джакарты: уборщики обнаружили тело новорожденного в пластиковом пакете.

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