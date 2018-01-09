Раквере и Нарва шагают в разных направлениях

На протяжении всей своей короткой истории рынок недвижимости Ляэне-Вирумаа, по сравнению с Ида-Вирумаа, всегда находился в лучшем положении, но разница между двумя уездами начала увеличиваться. Если в городах Ляэне-Вирумаа, как и в более крупных регионах Эстонии, рыночная активность и уровень цен год от года росли, то в Ида-Вирумаа из-за экономических проблем, связанных со сланцевой промышленностью, имело место совершенно иное развитие динамики рынка.

В Раквере эмиграция населения в том темпе, который наблюдался после экономического кризиса, сегодня прекратилась, и, напротив, в городах Ида-Вирумаа похожей тенденции не наблюдается. Значительно отличающийся в Ляэне-Вирумаа рынок труда, возрастная структура населения и близость к Таллинну создали относительно хорошие возможности для дальнейшего развития регионального рынка недвижимости.

На рынок же Ида-Вирумаа по-прежнему негативно влияет отъезд молодежи и высокий уровень безработицы. Автоматизация промышленности для нескольких бывших монофункциональных городов Ида-Вирумаа стала причиной, которая еще долгое время будет препятствовать их дальнейшему экономическому и социальному развитию. Наиболее стабильным городом на рынке недвижимости Ида-Вирумаа можно назвать Йыхви.