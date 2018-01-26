Зверская расправа: в России мужчина бил возлюбленную и зарезал ее сестру-близнеца за заступничество

Санкт-Петербургский городской суд назначил Александру Новикову наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии особого режима, сообщает официальный сайт городской прокуратуры.

Сообщник Новикова Александр Виноградов проведет за решеткой 11 лет. Его отправят в колонию строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда на сумму более шести миллионов рублей.

Решение суда основано на обвинительном вердикте присяжных, вынесенном единогласно.

Александр Новиков познакомился с сестрой потерпевшей Ксенией Калицун в июле 2014 года в одном из кинотеатров Петербурга. Уже в сентябре того же года они стали жить вместе в двухкомнатной квартире в доме N90 на Октябрьской набережной. В одной комнате жили влюбленные, а во второй - сестра-близнец Ксении Анастасия. Месяцем позже Новиков познакомил своего друга, врача скорой помощи Дмитрия Соловьева с Анастасией. В итоге медик тоже стал жить в квартире сестер, вступив в гражданский брак со второй девушкой.

Летом 2016 года отношения Ксении и Александра испортились. Во время семейных скандалов мужчина применял физическое насилие, а Анастасия заступалась за избитую сестру. Дмитрий также принял в конфликте сторону женщин. В итоге Новиков съехал с квартиры, вынашивая планы вернуться и отомстить.

2 августа Александр Новиков вместе со своим старым знакомым Александром Виноградовым купил пистолет "Тульский Токарев" 1952 года выпуска за 20 тысяч рублей у неустановленного лица, а также патроны и магазины к оружию. В парке "Сосновка" они опробовали оружие, расстреляв несколько мишеней, писал Life . Тогда же Новиков поделился с приятелем своей обидой на бывшего друга и соседа Дмитрия Соловьева и на его гражданскую супругу Анастасию Калицун.

Новиков также утверждал, что они якобы не вернули ему долг в 80 тысяч рублей за кухонный гарнитур, установленный в квартире на Октябрьской набережной. Новиков и Виноградов спланировали убийство "должников", распределив роли. В пистолете оставалось всего две пули. Чтобы действовать наверняка, злоумышленники решили совершить нападение ночью, когда жертвы будут спать и не смогут оказать сопротивления.

В ночь на 3 августа 2016 года Александр Новиков открыл дверь в квартиру своим ключом. Затем нападавшие выстрелили в Дмитрия и нанесли ему "контрольные" удары ножом в шею и голову. После этого молодые люди напали на Анастасию. Удары были такой силы, что лезвие ножа погнулось. Девушка лишь успела спросить: "За что?"

Всего Анастасии нанесли 65 ударов ножом и два удара твердым тупым предметом по голове. Как отмечают в прокуратуре, убивал потерпевших именно Новиков, а Виноградов "находился на лестничной площадке напротив входа в квартиру для предотвращения обнаружения действий Новикова посторонними лицами".

После убийства мужчины обыскали квартиру и похитили имущество потерпевших на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В момент двойного убийства Ксения Калицун находилась в командировке в Новосибирске. Новиков планировал встретить ее в аэропорту 4 августа.

После расправы убийцы покинули место преступления, но Новиков позднее вернулся, чтобы замести следы. Он купил несколько больших мусорных пакетов, упаковал в них тела, перемотал их скотчем и замыл кровь. В этот момент в квартиру постучала мать убитого Дмитрия Елена С., работавшая начальником центра оперативного управления Приморского отдела охраны в звании майора полиции. Александр Новиков понял, что женщина не собирается уходить. Он испугался, сам позвонил ей на телефон и сказал, что сына нужно искать где-то по отделам полиции. После этого преступник спрятал трупы в диван, собрал остатки вещей и выпрыгнул с балкона третьего этажа на дерево, слез с него и отправился к себе домой.

После задержания Новиков сознался в причастности к убийству. Однако оба фигуранта дела старались переложить вину друг на друга. 5 августа 2016 года Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал Новикову меру пресечения в виде ареста.