Внимание, розыск: жизнь 29-летнего Арно может быть в опасности

Несмотря на то, что с собой у него включенный мобильный телефон, на звонки родственников и полиции он не отвечает. Учитывая особенности поведения Арно, а также собранные данные, у полиции есть основания полагать, что без посторонней помощи его жизни может угрожать опасность. С помощью неоднократного позиционирования удалось отследить мобильный телефон Арно до деревни Ляти волости Камбья.

Как сообщила старший участковый Тартуского полицейского участка Кая Суур, к настоящему моменту полиция проверила большую часть местности в деревне Ляти и находящихся там перелесков, кроме того, полиция занимается сбором информации, которая помогла бы установить возможный маршрут Арно и выяснить его местонахождение. Но до сих пор поиски не принесли результатов.

«Параллельно с поисками на местности ведется проверка известных нам адресов в волости Камбья и ближайших окрестностях, куда мог направиться мужчина. Также полицейские постоянно на связи с близкими Арно, поговорили с его знакомыми и опросили местных жителей. Работа по сбору информации продолжается, чтобы выяснить другие зоны и адреса, которые можно бы было проверить», - сообщила старший участковый.

Поскольку ни полиция, ни близкие точно не знают, куда мог направиться Арно, не исключено, что он находится за пределами волости Камбья. К сожалению, точно неизвестно, во что он был одет. Арно высокого роста, у него темные волосы и светлые глаза.