вторник, 30 января 2018 г.
EST
ENG
"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

Евгений Криштафович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Внимание, розыск: жизнь 29-летнего Арно может быть в опасности

Внимание, розыск: жизнь 29-летнего Арно может быть в опасности

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пропавший без вести Арно.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

По данным полиции, поздно вечером 28 января Арно находился в Тартумаа в волости Тяхтвере, с этого времени его местонахождение неизвестно.

Несмотря на то, что с собой у него включенный мобильный телефон, на звонки родственников и полиции он не отвечает. Учитывая особенности поведения Арно, а также собранные данные, у полиции есть основания полагать, что без посторонней помощи его жизни может угрожать опасность. С помощью неоднократного позиционирования удалось отследить мобильный телефон Арно до деревни Ляти волости Камбья.

Как сообщила старший участковый Тартуского полицейского участка Кая Суур, к настоящему моменту полиция проверила большую часть местности в деревне Ляти и находящихся там перелесков, кроме того, полиция занимается сбором информации, которая помогла бы установить возможный маршрут Арно и выяснить его местонахождение. Но до сих пор поиски не принесли результатов.

«Параллельно с поисками на местности ведется проверка известных нам адресов в волости Камбья и ближайших окрестностях, куда мог направиться мужчина. Также полицейские постоянно на связи с близкими Арно, поговорили с его знакомыми и опросили местных жителей. Работа по сбору информации продолжается, чтобы выяснить другие зоны и адреса, которые можно бы было проверить», - сообщила старший участковый.

Поскольку ни полиция, ни близкие точно не знают, куда мог направиться Арно, не исключено, что он находится за пределами волости Камбья. К сожалению, точно неизвестно, во что он был одет. Арно высокого роста, у него темные волосы и светлые глаза.

Всех, у кого есть информация о местонахождении изображенного на фото мужчины, просят позвонить по экстренному номеру 112.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ