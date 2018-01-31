Жителей Эстонии предупреждают о внесенном в черный список интернет-магазине

Больше обычного люди обращаются в Департамент защиты прав потребителей в связи с интернет магазинами E-Tailing Group OÜ: emarket24.ee, emarket24.ee/baellerry-b/ee/ и ekaubad24.ee/ortopedical/, передает Postimees.

После предписания департамента предприятие закрыло домен emarket24.ee, но деятельность продолжилась на другом домене. Из обращений потребителей видно, что у предприятия по-прежнему проблемы, из-за которых клиенты не получают товар в предусмотренный срок и задерживается предусмотренный договором возврат суммы покупки. Также жалуются на возможность связаться с торговцем.

Также E-Tailing Group OÜ и связанные с ним известные три домена занесены в черный список интернет-магазинов.