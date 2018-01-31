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  • Жителей Эстонии предупреждают о внесенном в черный список интернет-магазине

Жителей Эстонии предупреждают о внесенном в черный список интернет-магазине

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ФОТО: Kuvatõmmis

Департамент защиты прав потребителей сообщает, что деятельность E-tailing Group OÜ и связанных с ним трех доменов не безукоризненна.

Больше обычного люди обращаются в Департамент защиты прав потребителей в связи с интернет магазинами E-Tailing Group OÜ: emarket24.ee, emarket24.ee/baellerry-b/ee/ и ekaubad24.ee/ortopedical/, передает Postimees.

После предписания департамента предприятие закрыло домен emarket24.ee, но деятельность продолжилась на другом домене. Из обращений потребителей видно, что у предприятия по-прежнему проблемы, из-за которых клиенты не получают товар в предусмотренный срок и задерживается предусмотренный договором возврат суммы покупки. Также жалуются на возможность связаться с торговцем.

Также E-Tailing Group OÜ и связанные с ним известные три домена занесены в черный список интернет-магазинов.

Торговец рекламирует свои товары через Facebook, а также может работать и на других доменах. Поэтому департамент советует перед заказом товара узнать, с каким именно предприятием заключается договор.

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