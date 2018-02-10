В Сочи пенсионерка с сыном-инвалидом продали квартиру и остались в ней жить

Две жительницы олимпийской столицы купили квартиру, где проживали 65-летняя пенсионерка и ее 32-летний сын, который имеет II группу инвалидности. После сделки покупатели стали ждать, когда прежние хозяева освободят квартиру, но этого так и не произошло. Тогда прежних владельцев решили выселить через суд. В ноябре 2017 года Центральный районный суд Сочи согласился с доводами покупателей и вынес решение о выселении продавцов жилья.

С таким решением суда не согласилась прокуратура Краснодарского края. Семья продавцов относится к социально-незащищенной категории граждан, а значит, нуждается в защите со стороны государства, сказано в сообщении на сайте ведомства.

Основным доводом прокуратуры стало то, что для пенсионерки и инвалида эта квартира была единственным жильем и податься им некуда. Прокурор заявил в суде, что покупательницы знали, на каких условиях покупают квартиру. В договоре было прописано, что после передачи прав на жилье женщинам прежние владельцы сохраняют право на проживание в квартире с сохранением места регистрации.