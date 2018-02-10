суббота, 10 февраля 2018 г.
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Галерея: прелестная мансардная квартира в Пыхья-Таллинне

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Небольшая уютная квартира находится в доме на улице Копли, полностью реновированном в 2011 году.

Двухкомнатная квартира площадью 39.1 м² состоит из гостиной, открытой кухни, спальни с небольшой гардеробной и душевой.

Дом построен в 1938 году и полностью реновирован в 2011-м. Квартира на третьем этаже, она очень светлая, благодаря большому количеству окон, в том числе и мансардных, и оригинальная, благодаря скошенным потолкам, оформлена в скандинавском стиле. 

Натуральный паркет, белые стены, скромная мебель производят умиротворяющее впечатление. Очень мил уголок с синим диваном, черно-белым журнальным столиком, состоящим из двух частей, и удивительно стильным настенным светильником на кронштейне.

Остальные фото и информацию ищите ЗДЕСЬ.

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