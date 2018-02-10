Галерея: прелестная мансардная квартира в Пыхья-Таллинне

Дом построен в 1938 году и полностью реновирован в 2011-м. Квартира на третьем этаже, она очень светлая, благодаря большому количеству окон, в том числе и мансардных, и оригинальная, благодаря скошенным потолкам, оформлена в скандинавском стиле.