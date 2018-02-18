Инцидент на Тартуском марафоне: 51-летний мужчина в критическом состоянии доставлен в больницу
18 февраля 2018 г., 18:33
На Тартуском марафоне случился инцидент: между пунктами обслуживания Куутсе и Пеэбу упал 51-летний мужчина, передает Tartu Postimees.
Медицинский глава марафона Андрас Лаугаметс сказал, что мужчине стало плохо на 34,5 километре и он упал. Медики пытались привести его в чувство, мужчина был в критическом состоянии доставлен в Клинику Тартуского университета.
По словам Лаугаметса, родственникам мужчины сообщили о происшедшем. "Будем надеяться на лучшее", - добавил он.