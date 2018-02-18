понедельник, 19 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Инцидент на Тартуском марафоне: 51-летний мужчина в критическом состоянии доставлен в больницу

Инцидент на Тартуском марафоне: 51-летний мужчина в критическом состоянии доставлен в больницу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тартуский марафон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

На Тартуском марафоне случился инцидент: между пунктами обслуживания Куутсе и Пеэбу упал 51-летний мужчина, передает Tartu Postimees.

Медицинский глава марафона Андрас Лаугаметс сказал, что мужчине стало плохо на 34,5 километре и он упал. Медики пытались привести его в чувство, мужчина был в критическом состоянии доставлен в Клинику Тартуского университета.

По словам Лаугаметса, родственникам мужчины сообщили о происшедшем. "Будем надеяться на лучшее", - добавил он.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ