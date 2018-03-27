Внимание! Rus.Postimees разыгрывает билеты на «Сказку, которая не была написана»

25 апреля на сцене Русского театра будет показана «Сказка, которая не была написана» московского театра «Трикстер». Портал Rus.Postimees разыгрывает один комплект из двух билетов на это мероприятие.
Это история про принцессу, которая осталась без собственной сказки. Спектакль родился из опыта работы с тенями. В основе эксперимента стояли поиски нового театрального языка и театральных форм. У спектакля есть несколько путей, другими словами, только от зрителей зависит то, как будет развиваться спектакль. В спектакле используется техника объемного театра теней.
«Мы хотели поэкспериментировать с театром теней, из этих экспериментов и родился спектакль. Его жанр мы определяем как спектакль-черновик. Все, что происходит на сцене, можно изменить, зачеркнуть, это только набросок, а история зависит от зрителя в зале», - сказала режиссер спектакля Мария Литвинова.
«Вячеслав Игнатов и Маша Литвинова - выходцы из театра „Тень“, ученики Ильи Эпельбаума и Майи Краснопольской. А такую школу волшебства, как говорится, не пропьешь. Они виртуозно работают в теневой технике и легко обнажают приемы, показывая, что дремучий лес - это всего лишь несколько веточек, крутящихся на подставке, а море вырезано из куска картонки. Но от этого волшебство не улетучивается, а даже наоборот. А финал оказывается неожиданным и даже философским. Они не жили долго и счастливо и не умерли в один день», - прокомментировала театральный критик, эксперт «Золотой маски» Марина Шимадина.
Продолжительность представления - 55 минут. Предназначен для детей от пяти лет и для взрослых.
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Создатели авторы, режиссеры и актеры
Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов – профессиональные режиссеры театра и лауреаты премии «Золотая маска» 2010 и 2016 года. Члены союза театральных деятелей России. Руководители театра «Трикстер». Они создают театр, в котором взрослые могут получать не меньшее удовольствия от детских спектаклей, чем сами дети. Постановки театра не ограничиваются детскими сказками, поскольку создатели театра уверены, что с детьми надо говорить по-взрослому. Спектакли и проекты театра «Трикстер» принимали участи во многих Российских и зарубежных фестивалях в т.ч. во Франции, Германии, Австрии и Пакистане. Мария и Вячеслав работают как режиссеры-постановщики в оперных и драматических театрах Москвы, России, Англии и Германии.
Максим Обрезков - главный художник Театра имени Евгения Вахтангова, член ВТО «Союз художников России», член Союза театральных деятелей России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Окончил аспирантуру в РАТИ в 2003 году (кафедра сценографии профессора С.М. Бархина). С 1997 года - главный художник Центрального детского театра Грузии им. Нодара Думбадзе. С 2001 года - главный художник Государственного Академического Театра имени Евгения Вахтангова.