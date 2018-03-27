Внимание! Rus.Postimees разыгрывает билеты на «Сказку, которая не была написана»

Создатели авторы, режиссеры и актеры

Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов – профессиональные режиссеры театра и лауреаты премии «Золотая маска» 2010 и 2016 года. Члены союза театральных деятелей России. Руководители театра «Трикстер». Они создают театр, в котором взрослые могут получать не меньшее удовольствия от детских спектаклей, чем сами дети. Постановки театра не ограничиваются детскими сказками, поскольку создатели театра уверены, что с детьми надо говорить по-взрослому. Спектакли и проекты театра «Трикстер» принимали участи во многих Российских и зарубежных фестивалях в т.ч. во Франции, Германии, Австрии и Пакистане. Мария и Вячеслав работают как режиссеры-постановщики в оперных и драматических театрах Москвы, России, Англии и Германии.

Максим Обрезков - главный художник Театра имени Евгения Вахтангова, член ВТО «Союз художников России», член Союза театральных деятелей России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Окончил аспирантуру в РАТИ в 2003 году (кафедра сценографии профессора С.М. Бархина). С 1997 года - главный художник Центрального детского театра Грузии им. Нодара Думбадзе. С 2001 года - главный художник Государственного Академического Театра имени Евгения Вахтангова.