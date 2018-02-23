Школа выживания на морозе: предварительно плотно поесть и не употреблять алкоголь

Тем, кто намерен провести весь день на открытом воздухе на мероприятиях, посвященных столетию Эстонской Республики, медики рекомендуют соблюдать простые, но эффективные правила.

"Нельзя выходить на холод голодным, то есть нужно плотно поесть, это даст возможность организму вырабатывать больше тепла, и поэтому шанс переохладиться гораздо меньше", - говорит заведующий Центром экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак.

"Рекомендуется наносить на кожу рук и лица аптечные средства, чтобы уменьшить возможность обморожения поверхности кожи. Эта зимняя косметика создаст пленку, которая предотвратит, или по крайней мере уменьшит действие холода", - отмечает Новак.