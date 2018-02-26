В Эстонии на человека приходится почти 28 квадратных метров жилья

По сравнению с 1922 годом, когда в Эстонии было 252 000 жилищ, их число почти утроилось, сообщил в понедельник, 26 февраля, Департамент статистики, пишет rus.err.ee.

Среди 536 986 заселенных жилищ три четверти были площадью менее 80 квадратных метров.