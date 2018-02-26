В Эстонии на человека приходится почти 28 квадратных метров жилья
26 февраля 2018 г., 8:36
По состоянию на 1 января 2017 года в Эстонии было 706 000 жилищ, из которых 76% заселены. Средняя общая площадь заселенного жилого помещения на человека составила 27,9 м2.
По сравнению с 1922 годом, когда в Эстонии было 252 000 жилищ, их число почти утроилось, сообщил в понедельник, 26 февраля, Департамент статистики, пишет rus.err.ee.
Среди 536 986 заселенных жилищ три четверти были площадью менее 80 квадратных метров.
С 2001 года в Эстонии было построено 69 000 новых жилищ, или 10% от всех существующих в стране жилых помещений.