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В Эстонии на человека приходится почти 28 квадратных метров жилья

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

По состоянию на 1 января 2017 года в Эстонии было 706 000 жилищ, из которых 76% заселены. Средняя общая площадь заселенного жилого помещения на человека составила 27,9 м2.

По сравнению с 1922 годом, когда в Эстонии было 252 000 жилищ, их число почти утроилось, сообщил в понедельник, 26 февраля, Департамент статистики, пишет rus.err.ee.

Среди 536 986 заселенных жилищ три четверти были площадью менее 80 квадратных метров.

С 2001 года в Эстонии было построено 69 000 новых жилищ, или 10% от всех существующих в стране жилых помещений.

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