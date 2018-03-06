Карта: узнайте, как со следующей недели изменится организация движения в связи с реконструкцией улицы Гонсиори

В понедельник, 12 марта, начнется реконструкция улицы Гонсиори на участке между улицами Манеэжи и Пронкси. Это вызовет изменения в организации движения, в том числе и общественного транспорта - автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 пойдут в объезд.
С бульвара Эстония в сторону Ласнамяэ можно будет проехать по улице А. Лайкмаа по направлению либо к Нарвскому шоссе, либо к бульвару Рявала. В обратную сторону с перекрестка улицы Пронкси транспорт будет направляться по двум рядам в сторону Тартуского шоссе и по одному ряду - в сторону Нарвского шоссе.
Улицы Манеэжи, Реймана, Рауа и Кивисилла станут тупиковыми, поэтому улица Реймана станет двухсторонней. Там изменится и порядок парковки.
Автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 пойдут в объезд по улице Лайкмаа-бульвару Рявала-Тартускому шоссе-улице Крейцвальда с остановкой "Кивисилла", на улице Гонсиори будут делать разворот. В силе остаются и изменения, вызванные ремонтом улицы Тюрнпу.
Участников движения просят запасаться временем и следовать указаниям временных дорожных знаков.
В связи с реконструкцией участок улицы Гонсиори между улицами Пронкси и Манеэжи будет закрыт для движения транспорта с 10 часов 12 марта до конца рабочего дня 24 июня.