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  • Карта: узнайте, как со следующей недели изменится организация движения в связи с реконструкцией улицы Гонсиори

Карта: узнайте, как со следующей недели изменится организация движения в связи с реконструкцией улицы Гонсиори

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12 марта начнется ремонт на улице Гонсиори.

ФОТО: Tallinna linnavalitsus

В понедельник, 12 марта, начнется реконструкция улицы Гонсиори на участке между улицами Манеэжи и Пронкси. Это вызовет изменения в организации движения, в том числе и общественного транспорта - автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 пойдут в объезд.

С бульвара Эстония в сторону Ласнамяэ можно будет проехать по улице А. Лайкмаа  по направлению либо к Нарвскому шоссе, либо к бульвару Рявала. В обратную сторону с перекрестка улицы Пронкси транспорт будет направляться по двум рядам в сторону Тартуского шоссе и по одному ряду - в сторону Нарвского шоссе.

Улицы Манеэжи, Реймана, Рауа и Кивисилла станут тупиковыми, поэтому улица Реймана станет двухсторонней.  Там изменится и порядок парковки.

Автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 пойдут в объезд по улице Лайкмаа-бульвару Рявала-Тартускому шоссе-улице Крейцвальда с остановкой "Кивисилла", на улице Гонсиори  будут делать разворот. В силе остаются и изменения, вызванные ремонтом улицы Тюрнпу.

Участников движения просят запасаться временем и следовать указаниям временных дорожных знаков.

В связи с реконструкцией участок улицы Гонсиори между улицами Пронкси и Манеэжи будет закрыт для движения транспорта с 10 часов 12 марта до конца рабочего дня 24 июня.

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