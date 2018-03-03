Фото: быстрая реакция пожарных спасла дом от уничтожения
3 марта 2018 г., 15:43
Сегодня в 13.19 Центр тревоги получил сообщение, что в Ярвамаа в волости Тюри, в деревне Лыыла горит деревянный хуторской дом, передает Postimees.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, из-под крыши одноэтажного здания и из дверей валил дым. Огня видно не было. Прибывшие первыми спасатели из Пайде незамедлительно скрылись в дыму и отправились искать источник пожара. Возгорание произошло возле печки, горели перекрытия.
Быстрые действия пожарных помогли избежать худшего: огонь не оставил без крыши целую семью.
На месте были спасатели из Пайде, Тюри и Яарваканди, а также местные добровольцы.
Люди сами смогли выбраться из дома, никто не пострадал.