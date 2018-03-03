Фото: быстрая реакция пожарных спасла дом от уничтожения

Когда спасатели прибыли на место происшествия, из-под крыши одноэтажного здания и из дверей валил дым. Огня видно не было. Прибывшие первыми спасатели из Пайде незамедлительно скрылись в дыму и отправились искать источник пожара. Возгорание произошло возле печки, горели перекрытия.

Быстрые действия пожарных помогли избежать худшего: огонь не оставил без крыши целую семью.

На месте были спасатели из Пайде, Тюри и Яарваканди, а также местные добровольцы.