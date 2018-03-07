четверг, 8 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Тяжелое ДТП на шоссе Пярну-Раквере: грузовик перевернулся и полностью перекрыл дорогу

Тяжелое ДТП на шоссе Пярну-Раквере: грузовик перевернулся и полностью перекрыл дорогу Дополнено в 19:53!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня в 14:45 в Пайде на перекрестке шоссе Пярну-Раквере и улицы Тийги произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся и заблокировал проезжую часть, также повреждения получили два легковых автомобиля.

Находящийся на месте ДТП журналист Järva Teataja Тийт Рейнберг поговорил с водителем грузовика. ДТП произошло, когда ехавший со стороны Раквере Citröen стал тормозить и попытался повернуть с шоссе Пярну-Раквере на улицу Тийги. В Citröen врезался позади ехавший Volvo. В результате Citröen отбросило на двигавшийся по встречной полосе в сторону Раквере грузовик Daf. По словам водителя грузовика, он пытался избежать столкновения, после чего прицеп грузовика занесло и он перевернулся на дорогу.

ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, опасность возгорания попавших в ДТП машин ликвидирована. Грузовик перевозил строительные материалы, которые после ДТП частично разлетелись по дороге. По словам водителя, грузовик ехал в Казахстан. 

Полиция сообщает, что во всех машинах были только водители, никто серьезно не пострадал. 

Полицейский Хейго Тамсалу сообщил, что движение на шоссе приостановлено и все автомобили отправляются в объезд через город Пайде. Дорога перекрыта как минимум на несколько часов.

В 19:50 Дорожная служба сообщила, что движение на 90-91 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру восстановлено. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ