Тяжелое ДТП на шоссе Пярну-Раквере: грузовик перевернулся и полностью перекрыл дорогу

Находящийся на месте ДТП журналист Järva Teataja Тийт Рейнберг поговорил с водителем грузовика. ДТП произошло, когда ехавший со стороны Раквере Citröen стал тормозить и попытался повернуть с шоссе Пярну-Раквере на улицу Тийги. В Citröen врезался позади ехавший Volvo. В результате Citröen отбросило на двигавшийся по встречной полосе в сторону Раквере грузовик Daf. По словам водителя грузовика, он пытался избежать столкновения, после чего прицеп грузовика занесло и он перевернулся на дорогу.

ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, опасность возгорания попавших в ДТП машин ликвидирована. Грузовик перевозил строительные материалы, которые после ДТП частично разлетелись по дороге. По словам водителя, грузовик ехал в Казахстан.

Полиция сообщает, что во всех машинах были только водители, никто серьезно не пострадал.

Полицейский Хейго Тамсалу сообщил, что движение на шоссе приостановлено и все автомобили отправляются в объезд через город Пайде. Дорога перекрыта как минимум на несколько часов.