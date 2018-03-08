Почему в Кохтла-Ярве погибли два человека?

Второго марта в Кохтла-Ярве погибли, по-видимому, от отравления угарным газом, два человека. Глава отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартин Ламбинг рассказал, как и по какой причине произошла эта трагедия.
Каждый житель отвечает за то, чтобы газовое оборудование в его квартире или доме было установлено согласно предписанным требованиям, и за то, чтобы содержать это оборудование в порядке. Важно, чтобы не было самовольного переноса или переоборудования газовых колонок/котлов, также необходимо как можно раньше обращать внимание на признаки опасности.
Задача местного самоуправления – следить за тем, чтобы у здания было разрешение на использование, соответствующее требованиям. Департамент технического надзора контролирует правильную установку данного оборудования и его обслуживание. Только в случае, когда соблюдены все требования, можно избежать несчастий. Если же не выполнять эти правила, то рано или поздно, к сожалению, может произойти то же, что случилось в Кохтла-Ярве. Когда происходит подобное, то подключается Спасательный департамент, задача которого – спасти. В данной цепочке Спасательный департамент является последним звеном, т.к. реагирование на происшествие – мера неэффективная по сравнению с тем, когда идет работа по предотвращению несчастья. Именно поэтому всегда лучше – предотвратить, и если все звенья этой цепочки крепки, то реагирование просто будет ненужным.
Причины, по которым случаются газовые происшествия, различны. Для того, чтобы газовое оборудование правильно функционировало, в помещении, где оно установлено, должен быть обеспечен воздухообмен. Зачастую такое оборудование устанавливают в закрывающемся шкафу. Через некоторое время дымоходы забиваются, и создается ситуация, при которой сгорающий воздух попадает в квартиру. Каждое газовое оборудование и вентиляционные системы необходимо регулярно проверять и обслуживать. Важно следить за тем, чтобы из труб не было утечки, а вентиляционные каналы не были забиты. С начала этого года по требованию Департамента технического надзора в тех жилых помещениях, где используется соединенное с трубой газовое оборудование, должен быть установлен датчик угарного газа. Если в жилое помещение проникнет угарный газ, датчик даст сигнал тревоги.
В Кохтла-Ярве в доме на улице Лехола Департамент технического надзора выявил ряд нарушений и недочетов – газовый котел не обслуживался, был установлен с нарушением требований, помещение, в котором он был установлен, было меньше, чем предписывается, отсутствовало необходимое для вентиляции движение воздуха, вентиляционные каналы были не очищены, и отсутствовал датчик угарного газа.
Что может предпринять Спасательный департамент, когда происшествие уже случилось?
Спасательная команда может войти в помещение в ходе происшествия, если осуществляет спасательные работы и это неоспоримо необходимо – таково положение на данный момент. Именно поэтому спасатели должны на месте оценить все обстоятельства, чтобы решить, действительно ли проникновение в квартиру обосновано и бесспорно необходимо. Если у общества есть такое ожидание, что Спасательный департамент должен действовать при таких происшествиях быстро и уверенно, то нужно пересмотреть основы закона. В таком случае общество должно принять и то, что при малейшем подозрении на любую опасность, дверь в их квартиру будет сломана.
Выломать дверь технически не составляет труда, и с этим спасатели справляются быстро. Следует добавить, что согласно закону выломанная в ходе спасательных работ дверь считается обоснованным причинением ущерба и Спасательным департаментом этот ущерб не возмещается. И здесь возникает вопрос: а готово ли общество к такому силовому вмешательству при любой опасности?
На сегодняшний момент положение дел таково: у спасателей должна быть информация или по крайней мере подозрение, что в опасности жизнь или здоровье людей, в таком случае придется любыми средствами попадать в квартиру. Информация о том, могут ли в здании находиться люди, всегда выясняется в ходе происшествия у свидетелей или пострадавших, также проверяются показатели воздуха на месте происшествия. Если есть подозрение, что в ходе спасательных работ нужно войти в помещение (даже если оно закрыто), конечно же, это делают.
Разумеется, это происшествие – возможность собрать информацию и, проанализировав ее, подумать, надо ли менять, и если надо, то каким образом, правила реагирования. Сегодня еще нельзя сказать с уверенностью, что эти два человека погибли от отравления угарным газом, так же, как нельзя сказать, могли ли спасатели спасти их. Зато на основании полученной информации можно сказать, что газовые системы не обслуживались, были установлены неправильно и отсутствовал датчик угарного газа.
К сожалению, Департамент технического надзора констатировал все эти нарушения уже после того, как беда случилась. Данный случай показывает нам, что крайне важно обращать внимание на безопасность газовых приборов и реагировать на возможные сигналы опасности, потому что потом может быть слишком поздно и в случае несчастья последствия могут быть самыми трагическими.