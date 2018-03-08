Почему в Кохтла-Ярве погибли два человека?

Каждый житель отвечает за то, чтобы газовое оборудование в его квартире или доме было установлено согласно предписанным требованиям, и за то, чтобы содержать это оборудование в порядке. Важно, чтобы не было самовольного переноса или переоборудования газовых колонок/котлов, также необходимо как можно раньше обращать внимание на признаки опасности.

Задача местного самоуправления – следить за тем, чтобы у здания было разрешение на использование, соответствующее требованиям. Департамент технического надзора контролирует правильную установку данного оборудования и его обслуживание. Только в случае, когда соблюдены все требования, можно избежать несчастий. Если же не выполнять эти правила, то рано или поздно, к сожалению, может произойти то же, что случилось в Кохтла-Ярве. Когда происходит подобное, то подключается Спасательный департамент, задача которого – спасти. В данной цепочке Спасательный департамент является последним звеном, т.к. реагирование на происшествие – мера неэффективная по сравнению с тем, когда идет работа по предотвращению несчастья. Именно поэтому всегда лучше – предотвратить, и если все звенья этой цепочки крепки, то реагирование просто будет ненужным.

Причины, по которым случаются газовые происшествия, различны. Для того, чтобы газовое оборудование правильно функционировало, в помещении, где оно установлено, должен быть обеспечен воздухообмен. Зачастую такое оборудование устанавливают в закрывающемся шкафу. Через некоторое время дымоходы забиваются, и создается ситуация, при которой сгорающий воздух попадает в квартиру. Каждое газовое оборудование и вентиляционные системы необходимо регулярно проверять и обслуживать. Важно следить за тем, чтобы из труб не было утечки, а вентиляционные каналы не были забиты. С начала этого года по требованию Департамента технического надзора в тех жилых помещениях, где используется соединенное с трубой газовое оборудование, должен быть установлен датчик угарного газа. Если в жилое помещение проникнет угарный газ, датчик даст сигнал тревоги.

В Кохтла-Ярве в доме на улице Лехола Департамент технического надзора выявил ряд нарушений и недочетов – газовый котел не обслуживался, был установлен с нарушением требований, помещение, в котором он был установлен, было меньше, чем предписывается, отсутствовало необходимое для вентиляции движение воздуха, вентиляционные каналы были не очищены, и отсутствовал датчик угарного газа.

Что может предпринять Спасательный департамент, когда происшествие уже случилось?