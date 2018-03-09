От «человека-ракеты до маразматика» - как ругались Дональд Трамп с Ким Чен Ыном

Язвительные «человек-ракета» и «маразматик» - лишь немногие из унизительных эпитетов, которыми награждали друг друга оба лидера в прошлом.

Обмен оскорблениями вспыхнул с особой силой после того, как руководитель КНДР в своем обращении 19 сентября назвал американского президента маразматиком, заставив мировое сообщество взяться за словари (не все знают английское слово dotard, обозначающее одряхлевшего старика с умственными расстройствами).

«Ну почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя стариком? Я ведь НИКОГДА не говорил, что он жирный коротышка! Ну ладно, я очень стараюсь стать ему хорошим другом - возможно, когда-нибудь это и случится!» - «Твиттер» Дональда Трампа

Обращение Ким Чен Ына было ответом на угрозы Трампа полностью уничтожить Северную Корею, прозвучавшие в ООН в сентябре прошлого года.

Расценив слова лидера как сигнал, северокорейская пресса развернула компанию против президента США, сделав его объектом унизительных замечаний личного характера. Напомним, что в Северной Корее оскорбление руководителя страны и членов его семьи наказывается смертью.

«Ядовитый гриб», «червяк», «бандит», «головорез», «маразматик», «старикан», «бешеная собака» и «псих» - некоторые из ругательств, звучавших в адрес Трампа со страниц северокорейских газет.

В ответ на «старикан» американский лидер возмутился в своем «Твиттере»: «я же не называл его жирным коротышкой!»

«Трамп хуже животного с фермы - он червяк и ядовитый гриб», - писало северокорейское агентство KCNA 26 сентября прошлого года, - «он выживший из ума старик».

А правительственный печатный орган Rodong Sinmun 23 сентября написал: «Неполноценный человек, политический хулиган, головорез, он впал в детство».

«Только что Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка всегда на его столе. Сообщите ему там, в его нищей и голодной стране, что моя ядерная кнопка побольше и помощнее, чем его, и к тому же работает!» - «Твиттер» Дональда Трампа.

Та же газета в январе, в ответ на язвительное замечание Трампа о ядерном превосходстве США, по привычке сделанное им в «Твиттере», назвала президента психопатом, безумцем и неудачником, а его слова сравнила с лаем бешеной собаки.

16 января Rodong Sinmun снова атаковала Трампа, сказав, что весь мир беспокоится за психическое здоровье американского лидера, добавив, что ядерная кнопка оказалась в руках старомодного безумца.

«Главарь гангстеров и бешеный пес, а не человек», - это вновь агентство KCNA в обращении к Кимирсенско-кимченирскому союзу молодёжи 25 сентября прошлого года.