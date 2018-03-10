По городам Эстонии гастролирует хитрый мошенник: сердобольные люди добровольно лишились сотни евро

В полицию стала поступать информация, что в Пайде говорящий на эстонском языке молодой человек утверждает, что стал жертвой ограбления и просит у людей деньги, чтобы добраться до дома.

Пайдеский участковый Ээва Ыйн говорит, что отдавать деньги постороннему человеку не запрещено, но полиция просит всех быть внимательными, поскольку якобы нуждающийся в помощи на самом деле может быть мошенником. О молодом человеке с похожим поведением сообщали и в Раквере.

Virumaa Teataja описывает молодого человека так: в честь столетия республики в Раквере прибыл загадочный артист со стенд-ап-трагедией «Житель Сааремаа впервые в Раквере».

История его следующая: проживающий на улице Мяэ в волости Ориссааре островитянин по стечению различных обстоятельств оказался случайно в Раквере, в карманах гуляет только ветер, поэтому он ищет возможность как можно быстрее попасть домой. Лучший способ ему помочь — поддержать наличными деньгами.

Если монет или купюр у прохожего нет, он соглашается пройти с сердобольным человеком до ближайшего банкомата. Чтобы разыгрываемое представление не было скучным, молодой человек постоянно добавляет детали, например, захватывающий, богатый на подробности эпизод, как его прошлым вечером ограбили в баре. Правда, он всегда меняет имена: молодой человек представляется Рауно Саммели, Мехкелем Мягисоо, Тоомасом Мяги и Михкелем Тоомом.

Начавшееся 11 февраля и, вероятно, закончившееся 5 марта турне театра одного актера принесло мошеннику минимум четырехзначную сумму.

Всем, кто сталкивался с молодым человеком, который по такой же схеме просит деньги, необходимо связаться с пайдеским участковым Ээвой Ыун по телефону 5558 1763 или по электронной почте eeva.oun@politsei.ee.

Эва Йын подтвердила Järva Teataja, что и в Ярвамаа нашлись сердобольные люди, которые дали деньги молодому человеку. «С момента, когда первое сообщение появилось в СМИ, со мной связались минимум десяток человек, которые передали деньги этому молодому человеку, - говорит она. - Рассказ мужчины не меняется: он в чужом городе попал в беду, например, в одном случае он говорил, что его избили в ночном клубе Пайде, и ему нужны деньги, чтобы добраться до дома. Отдавали деньги в размере 10-15 евро».