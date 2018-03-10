Видео: убийство журналиста спровоцировало крупнейшую за 30 лет демонстрацию в Словакии

Как сообщает агентство dpa, демонстранты несли плакаты вроде "Словакия должна стать государством без мафии" и требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо из-за возможной причастности его правительства к коррупционным схемам, передает TSN.

Up to 30 thousands ppl (acc to Slovak Public Radio and TV RTVS) sang #Slovakia anthem during anti-govt protest in capital city of Bratislava and ths more in other cities. The biggest protests since the 1989 Velvet Revolution.

Source: Jakub Goda FB - https://t.co/XtjcHExAy0 pic.twitter.com/w7MeV50c0c — Filip Horký (@FilipHorky) 9 марта 2018 г.

Организаторы акции в Братиславе заявили о крупнейшей демонстрации в Словакии со времен "Бархатной революции" 1989 года.

SLOVAKIA |



Thousands of people gather in #Bratislava to protest the murder of Jan Kuciak, a journalist who was probing alleged high-level political corruption linked to the Italian mafia. pic.twitter.com/OHYWwhFowO — Vocal Europe (@thevocaleurope) 3 марта 2018 г.

Напомним, причиной массовых протестов в стране стало недавнее убийство 27-летнего журналиста Яна Куцияка, который вел громкие антикоррупционные журналистские расследования. Тела журналиста и его девушки нашли в доме в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его невесте - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля.