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Видео: убийство журналиста спровоцировало крупнейшую за 30 лет демонстрацию в Словакии

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ФОТО: Joe Klamar/AFP/Scanpix

Десятки тысяч словаков вечером в пятницу, 9 марта, вышли на антиправительственные демонстрации в Братиславе и других городах страны. 

Как сообщает агентство dpa, демонстранты несли плакаты вроде "Словакия должна стать государством без мафии" и требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо из-за возможной причастности его правительства к коррупционным схемам, передает TSN.

Организаторы акции в Братиславе заявили о крупнейшей демонстрации в Словакии со времен "Бархатной революции" 1989 года.

Напомним, причиной массовых протестов в стране стало недавнее убийство 27-летнего журналиста Яна Куцияка, который вел громкие антикоррупционные журналистские расследования. Тела журналиста и его девушки нашли в доме в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его невесте - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля.

В ЕС требуют быстрого и всестороннего расследования дела. В Словакии убийство журналиста вызвало политический кризис. Президент страны Андрей Киска выразил убеждение, что после убийства Яна Куцияка необходимо провести кардинальные изменения в правительстве страны. В Братиславе и других городах Словакии уже проходили демонстрации, во время которых, в частности, требовали от руководителей полиции и МВД уйти в отставку. 

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