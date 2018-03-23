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  • Студия Postimees: Юлия Ауг – путь из Нарвы в российский кинематограф. Всё ли было как в кино?

Студия Postimees: Юлия Ауг – путь из Нарвы в российский кинематограф. Всё ли было как в кино? 12.30!

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Сегодня в Таллинне состоится премьерный показ киноленты «Товарищ ребёнок» (реж. Моника Сийметс), в которой одну из главных ролей исполняет известная российская актриса, нарвитянка Юлия Ауг

Одна из самых востребованных и успешных актрис российского кинематографа, режиссер театра и кино Юлия Ауг – гость студии Postimees. Смотрите интервью в прямом эфире в 12.30!

  • Экранизация автобиографического романа Леэло Тунгал приурочена к 100-летнему юбилею Эстонской Республики. Почему актриса приняла решение сняться в этой картине? Насколько сюжетная линия перекликается с ее личной историей?
  • Каковы отношения бывшей нарвитянки Юлии Ауг с Эстонией сегодня?
  • Легко ли было нарвской школьнице реализоваться в российском кинематографе? Всё ли было как в кино?
  • Актриса работала вместе с опальным режиссером Кириллом Серебренниковым, посещала заседание суда. Каково ее отношение к скандальной истории вокруг его театра?
  • Юлия Ауг много снимается, в т.ч. в авторском кино («Овсянки» Алексея Федорченко (2010), «Ученик» Кирилла Серебренникова (2016) – премия «Ника» и «Золотой орёл» в номинации лучшая актриса второго плана). Насколько сложно выбирать между высокими рейтингами и серьезным кино?

Актрисы Юлия Ауг (слева) и Елена Коренева на вручении премии "Ника" в Москве. 

ФОТО: Scanpix

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.  

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