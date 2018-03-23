Студия Postimees: Юлия Ауг – путь из Нарвы в российский кинематограф. Всё ли было как в кино? 12.30!
23 марта 2018 г., 8:40
Сегодня в Таллинне состоится премьерный показ киноленты «Товарищ ребёнок» (реж. Моника Сийметс), в которой одну из главных ролей исполняет известная российская актриса, нарвитянка Юлия Ауг.
Одна из самых востребованных и успешных актрис российского кинематографа, режиссер театра и кино Юлия Ауг – гость студии Postimees. Смотрите интервью в прямом эфире в 12.30!
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.