На YouTube обнаружили новый опасный вирус

Вирус в модификациях Trojan.PWS.Stealer.23012 и Trojan.PWS.Stealer.23198 делает скриншоты экрана и копирует с компьютера текстовые файлы и изображения, а также логины и пароли, сохраненные в браузерах. Полученную информацию он сохраняет в архив и высылает злоумышленникам.

Вредоносное программное обеспечение распространяется через ссылки в комментариях на YouTube под видом полезных приложений и путеводителей по чит-кодам в компьютерных играх. Чтобы убедить пользователей скачать вирус с файлообменника, злоумышленники сопровождают ссылки одобрительными комментариями от имени поддельных аккаунтов.