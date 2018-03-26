Охранник торгового центра в Кемерове отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

Также в Следственном комитете России (СКР) выяснили, что пожарные выходы в торговом центре были заблокированы во время ЧП. «Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», - говорится в сообщении СКР.