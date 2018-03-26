Охранник торгового центра в Кемерове отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

В понедельник, 26 марта, стало известно, что в настоящее время следователи решают вопрос о задержании охранника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, который, услышав сигнал о пожаре, отключил систему оповещения. Таким образом, сотрудник ЧОП может стать уже пятым подозреваемым по делу о гибели людей при возгорании в ТЦ, сообщает КП-Кемерово, передает КП-Кемерово.
Также в Следственном комитете России (СКР) выяснили, что пожарные выходы в торговом центре были заблокированы во время ЧП. «Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», - говорится в сообщении СКР.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. Возгорание случилось на четвертом, последнем, этаже. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В двух залах кинотеатра произошло обрушение потолка. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще 44 пострадали.