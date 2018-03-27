Латвийская компания airBaltic открывает маршрут Таллинн - Лондон

Латвийская государственная авиакомпания arbaltic во вторник откроет новый маршрут Таллинн-Лондон, рейсы из Таллинна будут отправляться в лондонский аэропорт Гатвик.
В этом году наряду с Лондоном arbaltic будет обслуживать еще девять прямых рейсов из Таллинна. Сейчас авиакомпания обслуживает рейсы из Таллинна в Ригу, Вильнюс, Берлин, Вену, Париж, Амстердам, а теперь и в Лондон. С октября этого года авиакомпания будет также обслуживать прямые рейсы из Таллинна в Осло и Стокгольм, сообщила компания.
Прямые рейсы из Таллинна в Лондон будут осуществляться по вторникам и субботам.
В прошлом году airbaltic обслужила в Эстонии более 362 000 пассажиров, что на 20 процентов больше, чпем в 2016 году. airbaltic обслуживает прямые рейсы по более чем 60 маршрутам из Риги, Таллинна и Вильнюса.