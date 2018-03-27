Латвийская компания airBaltic открывает маршрут Таллинн - Лондон

В этом году наряду с Лондоном arbaltic будет обслуживать еще девять прямых рейсов из Таллинна. Сейчас авиакомпания обслуживает рейсы из Таллинна в Ригу, Вильнюс, Берлин, Вену, Париж, Амстердам, а теперь и в Лондон. С октября этого года авиакомпания будет также обслуживать прямые рейсы из Таллинна в Осло и Стокгольм, сообщила компания.