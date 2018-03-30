Задержана гендиректор фирмы-владельца здания ТРЦ "Зимняя вишня"

Следствие установило, что гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова отвечала за соблюдение пожарной безопасности и неоднократно получала от подчиненных сообщения о недостатках соответствующей системы в здании ТРЦ, отмечает СКР.

Задержанная, "всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", считают следователи. У Богдановой прошел обыск, в скором времени ей предъявят обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Представители ТРЦ не вышли к пожарным

ГУ МЧС России по Кемеровской области в свою очередь сообщило, что в момент прибытия первого расчета пожарных к "Зимней вишне" на месте отсутствовали администрация и охрана торгового центра. Представители объекта обязаны встретить огнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где, отмечают в ведомстве.

Накануне стало известно о завершении аварийно-восстановительных работ на месте пожара. Разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания закончен, сообщило областное ГУ МЧС. В работах было задействовано 700 специалистов МЧС и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов.

"Путин с толпой не общается"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему президент во время поездки в Кемерово не вышел к участникам траурного митинга. На студенческом мероприятии в "Высшей школе экономики" Песков заявил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".