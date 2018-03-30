Задержана гендиректор фирмы-владельца здания ТРЦ "Зимняя вишня"

Следственный комитет РФ в пятницу, 30 марта, сообщил о задержании гендиректора предприятия, которому принадлежало здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает dw.com.
Следствие установило, что гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова отвечала за соблюдение пожарной безопасности и неоднократно получала от подчиненных сообщения о недостатках соответствующей системы в здании ТРЦ, отмечает СКР.
Задержанная, "всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", считают следователи. У Богдановой прошел обыск, в скором времени ей предъявят обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
Представители ТРЦ не вышли к пожарным
ГУ МЧС России по Кемеровской области в свою очередь сообщило, что в момент прибытия первого расчета пожарных к "Зимней вишне" на месте отсутствовали администрация и охрана торгового центра. Представители объекта обязаны встретить огнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где, отмечают в ведомстве.
Накануне стало известно о завершении аварийно-восстановительных работ на месте пожара. Разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания закончен, сообщило областное ГУ МЧС. В работах было задействовано 700 специалистов МЧС и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов.
"Путин с толпой не общается"
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему президент во время поездки в Кемерово не вышел к участникам траурного митинга. На студенческом мероприятии в "Высшей школе экономики" Песков заявил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".
"Предметно говорить не с кем, когда столько людей. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути", - сказал Песков.