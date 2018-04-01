США и Южная Корея возобновили отложенные военные учения

Как сообщили в министерстве обороны в Сеуле, они продлятся около месяца.

В учениях "Молодой орел" задействованы наземные войска, военная авиация, военно-морские силы и спецподразделения. Ранее в них участвовало такое же количество военных.

"Учения с Сеулом - это не провокация Пхеньяна"

Американско-южнокорейские военные учения "Молодой орел", как и "Ключевая решимость", обычно проводятся ежегодно в марте. В 2018 году Вашингтон и Сеул решили их отложить на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Маневры "Ключевая решимость" должны начаться в середине или конце апреля и продлятся две недели.