В понедельник начинается реконструкция улицы Туулику между улицами Кадака и Халла, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.
Одновременно реконструкции подвергнется на участке длиной в полкилометра водопроводная сеть.
На время реконструкции улица будет закрыта для транспорта, кроме проезда на расположенные в зоне реконструкции участки.
В ходе реконструкции будут созданы две трехметровой ширины транспортные полосы для движения в обоих направлениях, проложена велосипедная дорожка - с одной и двухметровой ширины тротуар - с другой стороны. Усовершенствовано будет освещение, пешеходные переходы будут ограничены камнями Брайля.
Работы стоимостью 1 140 000 евро должны быть завершены к 31 июля.
Участников движения просят соблюдать требования временных дорожных знаков.