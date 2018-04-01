Начинается реконструкция улицы Туулику

На время реконструкции улица будет закрыта для транспорта, кроме проезда на расположенные в зоне реконструкции участки.

В ходе реконструкции будут созданы две трехметровой ширины транспортные полосы для движения в обоих направлениях, проложена велосипедная дорожка - с одной и двухметровой ширины тротуар - с другой стороны. Усовершенствовано будет освещение, пешеходные переходы будут ограничены камнями Брайля.