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Начинается реконструкция улицы Туулику

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Вид на Таллинн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

В понедельник начинается реконструкция улицы Туулику между улицами Кадака и Халла, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

Одновременно реконструкции подвергнется на участке длиной в полкилометра водопроводная сеть.

На время реконструкции улица будет закрыта для транспорта, кроме проезда на расположенные в зоне реконструкции участки.

В ходе реконструкции будут созданы две трехметровой ширины транспортные полосы для движения в обоих направлениях, проложена велосипедная дорожка - с одной и двухметровой ширины тротуар - с другой стороны. Усовершенствовано будет освещение, пешеходные переходы будут ограничены камнями Брайля.

Работы стоимостью 1 140 000 евро должны быть завершены к 31 июля.

Участников движения просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

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