Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
2 апреля 2018 г., 10:24
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 107 евро
Туда-обратно из Таллинна в Констанцу начиная со 158 евро
Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 198 евро
Туда-обратно из Таллинна на Гоа начиная с 505 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 503 евро
Туда-обратно из Риги в Грузию начиная с 70 евро
Туда-обратно из Риги в Тегеран начиная со 186 евро
Туда-обратно из Риги в Иорданию начиная с 238 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 466 евро