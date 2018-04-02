понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

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Отпуск. Снимок иллюстративный.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 107 евро

Туда-обратно из Таллинна в Констанцу начиная со 158 евро

Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 198 евро

Туда-обратно из Таллинна на Гоа начиная с 505 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 503 евро

Туда-обратно из Риги в Грузию начиная с 70 евро

Туда-обратно из Риги в Тегеран начиная со 186 евро

Туда-обратно из Риги в Иорданию начиная с 238 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 466 евро

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