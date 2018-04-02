За три месяца в ДТП погибли 16 человек

Калмер Тикерпе из Департамента полиции и погранохраны (PPA) сказал, что по сравнению с прошлым годом не сократилось ни число погибших, ни ДТП, ни пострадавших.

«Большая часть погибших находилась в автомобилях. За три месяца на дорогах погибли двое пешеходов и один велосипедист», — передал пресс-секретарь PPA слова Тикерпе BNS.

В марте погибли один пешеход и один велосипедист, обстоятельства произошедшего в последний день месяца на Сааремаа ДТП выясняются. В марте 2017 года погибли семь человек.

Тикерпе сказал, что заканчивается самый опасный для пешеходов период — темный зимний сезон. «С началом весны начинают происходить несчастные случаи другого рода. Водители становятся смелее, самые серьезные аварии происходят именно с участием легковых автомобилей, часто на прямых участках дорог», — сказал он.

Тикерпе добавил, что в этом году не было дня когда не задержали бы ни одного пьяного водителя. «Вождение в нетрезвом виде и обусловленные им риски никуда не делись», - отметил он.

За три месяца было задержано больше половины тысячи нетрезвых водителей, в отношении 230 из них возбуждены уголовные дела.

За три месяца при участии нетрезвых водителей произошло 89 ДТП, в которых погибли два человека, а пострадали 34. За тот же период прошлого года в таких ДТП погибли шесть человек, а пострадали 34.

К концу марта произошло почти 250 ДТП, в которых пострадали люди. Большая их часть — 107 — произошла в Таллинне. В Харьюмаа за пределами Таллинна зарегистрировали 30 ДТП, а в Тартумаа 25.