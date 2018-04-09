Военный эксперт опасается начала глобального конфликта между РФ и США

Возможный удар США по Сирии может привести к глобальному конфликту с Россией, считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
"Если США ударят по Сирии, туда, где находятся наши военные, риск конфликта есть", - сказал он "Интерфаксу" в понедельник.
"Я не верю в региональные, ограниченные конфликты между Россией и США. Такой конфликт было бы невозможно контролировать и остановить. Я думаю, что тогда будет риск глобальной войны", - сказал Бужинский, который возглавляет ПИР-центр (неправительственная организация, специализирующаяся на изучении вопросов глобальной безопасности и ядерного нераспространения).
Запад обвинил сирийские войска в применение в минувшие выходные химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Власти Сирии и Минобороны РФ заявили, что химоружие в Восточной Гуте не применялось, и назвали все обвинения фальшивыми.
Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой, что власти Сирии, которые он считает ответственными за применение химического оружия в Восточной Гуте, "заплатят высокую цену". Американские СМИ, ссылаясь на источники в официальных кругах, не исключают, что он имел в виду ракетные удары по сирийским военным объектам.
В понедельник стало известно о ракетном ударе по сирийской военной авиабазе "Тифор".
Израильский удар
В министерстве обороны России заявили, что удар по "Тифору" был нанесен израильскими самолетами из воздушного пространства Ливана.
"9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (МСК) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому "Тифор" (Т-4 - "ИФ"), - заявили в российском военном ведомстве. Войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, выпущенных израильскими F-15. Три ракеты достигли западной части аэродрома, сказали в министерстве обороны РФ.
Российские военные не пострадали в результате удара израильских истребителей по сирийскому аэродрому "Тифор", говорится в сообщении.
Генштаб предупреждал
13 марта начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные примут ответные меры, если будет нанесен удар по Сирии.
"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - сказал он тогда на совещании.
По словам Герасимова, США планируют обвинить в применении химического оружия сирийские правительственные войска.
"В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - сказал В.Герасимов. "В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции", - сказал тогда начальник Генштаба.
17 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что есть признаки подготовки удара США по Сирии.
"Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам. В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет", - заявил генерал.
Мнение экспертов
У США должно хватить здравого смысла не наносить удар по Дамаску, это может привести к серьезному военному конфликту, заявил в марте "Интерфаксу" бывший начальник российского Генштаба генерал армии Юрий Балуевский. "От США всего можно ожидать. Но надеюсь, что сумасшедших нет", - сказал он.
"При худшем развитии событии это может обернуться военным конфликтом. Но до глобальной войны дело не дойдет", - сказал вице-президент Академии военных наук РФ Сергей Модестов.
"Американцы чувствительны к теме потерь, и даже минимальный уровень неизбежных потерь должен их отрезвить и остановить", - сказал он.
"Я всё же надеюсь, что разум возобладает, и до этого не дойдет. Это уже будет противостояние", - сказал ранее агентству бывший заместитель главкома ВВС РФ по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
"Я не думаю, что Вашингтон решится на удар, тем более, в Дамаске находятся наши военнослужащие", - сказал он, отметив, что столица Сирии прикрыта системой ПВО.
"Все столицы прикрываются. И Дамаск - не исключение. Я уверен, что мероприятия по усилению дежурного радиолокационного поля и скрытых средств ПВО в Сирии уже проводятся", - сказал Бижев.
"У сирийской армии неплохая эшелонированная система ПВО. Она сосредоточена на охране столицы. Есть хорошая автоматизированная система управления", - сообщил Бижев.
Российская группировка
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России, базирующаяся на аэродроме Хмеймим, поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок. У России в Сирии есть военно-морская база в Тартусе.
В декабре прошлого года официально заявлено о существенном сокращении российской группировки в Сирии.
В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны, подразделения центра по примирению враждующих сторон и военной полиции.
Министр обороны РФ Шойгу сообщил 23 января, что в Сирии две системы ПВО С-400 "Триумф" обеспечивают оборону авиабазы Хмеймим и пункта ВМФ РФ в Тартусе. Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".
От угроз с моря базу ВМФ РФ в Тартусе защищают береговые ракетные комплексы "Бастион". Кроме того, у российской группировки могут быть оперативно-тактические ракетные комплексы - о применении "Искандеров" и "Точек-У" заявлял в прошлом декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На постоянной основе в Средиземном море действует российская эскадра. В ее составе есть корабли, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".
ПВО Сирии
Осенью 2016 года в Минобороны РФ сообщили, что сирийская армия восстановила техническое состояние систем ПВО, у неё есть зенитные ракетные системы и комплексы С-200, "Бук" и другие. В 2011 году сообщалось, что Сирия купила у России 36 комплексов "Панцирь-С1".