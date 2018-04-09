Военный эксперт опасается начала глобального конфликта между РФ и США

У США должно хватить здравого смысла не наносить удар по Дамаску, это может привести к серьезному военному конфликту, заявил в марте "Интерфаксу" бывший начальник российского Генштаба генерал армии Юрий Балуевский. "От США всего можно ожидать. Но надеюсь, что сумасшедших нет", - сказал он.

"При худшем развитии событии это может обернуться военным конфликтом. Но до глобальной войны дело не дойдет", - сказал вице-президент Академии военных наук РФ Сергей Модестов.

"Американцы чувствительны к теме потерь, и даже минимальный уровень неизбежных потерь должен их отрезвить и остановить", - сказал он.

"Я всё же надеюсь, что разум возобладает, и до этого не дойдет. Это уже будет противостояние", - сказал ранее агентству бывший заместитель главкома ВВС РФ по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Я не думаю, что Вашингтон решится на удар, тем более, в Дамаске находятся наши военнослужащие", - сказал он, отметив, что столица Сирии прикрыта системой ПВО.

"Все столицы прикрываются. И Дамаск - не исключение. Я уверен, что мероприятия по усилению дежурного радиолокационного поля и скрытых средств ПВО в Сирии уже проводятся", - сказал Бижев.

"У сирийской армии неплохая эшелонированная система ПВО. Она сосредоточена на охране столицы. Есть хорошая автоматизированная система управления", - сообщил Бижев.

Российская группировка

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России, базирующаяся на аэродроме Хмеймим, поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок. У России в Сирии есть военно-морская база в Тартусе.

В декабре прошлого года официально заявлено о существенном сокращении российской группировки в Сирии.

В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны, подразделения центра по примирению враждующих сторон и военной полиции.

Министр обороны РФ Шойгу сообщил 23 января, что в Сирии две системы ПВО С-400 "Триумф" обеспечивают оборону авиабазы Хмеймим и пункта ВМФ РФ в Тартусе. Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".

От угроз с моря базу ВМФ РФ в Тартусе защищают береговые ракетные комплексы "Бастион". Кроме того, у российской группировки могут быть оперативно-тактические ракетные комплексы - о применении "Искандеров" и "Точек-У" заявлял в прошлом декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На постоянной основе в Средиземном море действует российская эскадра. В ее составе есть корабли, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

ПВО Сирии