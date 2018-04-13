Один из создателей "Новичка" объяснил, почему Скрипали выжили: им помог туман

Как сообщалось, в опубликованной накануне открытой части доклада ОЗХО нет упоминания конкретного названия вещества, о котором говорила премьер-министр Тереза Мэй ("Новичок"). Но название и структура идентифицированного вещества раскрыты в полном отчете ОЗХО, который организация пообещала предоставить государствам-участникам. Великобритания свою копию отчета уже получила, пишет Newsru.com.

В документе ОЗХО говорится о высокой чистоте распознанного вещества. Мирзаянов в интервью "Коммерсант FM" объяснил, как экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия, а также другие люди, которые случайно соприкоснулись с высокотоксичным веществом в Солсбери, смогли выжить. Химик исходит из предположения, что это все-таки был "Новичок".

По словам ученого, агент "Новичок", который в 10 раз сильнее любого из известных нервно-паралитических веществ, можно по-настоящему эффективно применить, только когда воздух сухой. Именно в таких условиях он испытывался в советское время: "В Шиханах [Саратовская область] на полигоне, где сухой воздух. Еще в Нукусе [северо-запад Узбекистана] - там вообще дождей нет", - пояснил Мирзаянов.

"Недостаток этой серии "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности", - подчеркнул Мирзаянов. Однако химатака на Скрипалей была совершена 4 марта в Англии, когда стоял туман.

Согласно данным британских специалистов, отравляющим веществом в гелевидном состоянии была намазана ручка двери дома Скрипаля в Солсбери. "Когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть по крайней мере в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала", - пояснил химик.

"Это вещество в этих условиях применять мог только идиот, который ничего не знает о химических свойствах "Новичка", - делает вывод Мирзаянов.

По мнению химика, исходя из указанных свойств "Новичка", в больнице Скрипалей могли вывести из комы кислотным раствором, который использовался в качестве дегазатора.

Ученый также опровергает предположение, что чистый "Новичок" мог быть изготовлен кустарным способом: "Если очень чистый продукт, то, конечно, это сделано в лаборатории. Это можно перегнать, дополнительно очищать в лаборатории. Конечно, не в любой лаборатории такое вещество можно произвести, только в высококвалифицированном центре, имеющем опыт работы с отравляющими веществами. Взял там какой-то любитель и сделал - это сказки".