пятница, 13 апреля 2018 г.
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Лавров призвал США в общении с Россией использовать дипломатические методы, а не ультиматумы и угрозы

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ФОТО: YURI KADOBNOV/AFP/Scanpix

В МИД РФ рассчитывают на продолжение контактов с госдепартаментом США и его новым руководителем, общение между дипломатами должно вестись без ультиматумов и угроз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я очень надеюсь, что, когда госдепартамент будет приведен в состояние работоспособное, что контакты на уровне руководителей, на уровне заместителей, на уровне экспертов будут продолжаться", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"Это должны быть контакты между дипломатами, а это значит, что необходимо использовать дипломатические методы, каковые не включают в себя ультиматумы и угрозы", - подчеркнул он.

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