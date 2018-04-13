Лавров призвал США в общении с Россией использовать дипломатические методы, а не ультиматумы и угрозы
13 апреля 2018 г., 14:20
В МИД РФ рассчитывают на продолжение контактов с госдепартаментом США и его новым руководителем, общение между дипломатами должно вестись без ультиматумов и угроз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что, когда госдепартамент будет приведен в состояние работоспособное, что контакты на уровне руководителей, на уровне заместителей, на уровне экспертов будут продолжаться", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.
"Это должны быть контакты между дипломатами, а это значит, что необходимо использовать дипломатические методы, каковые не включают в себя ультиматумы и угрозы", - подчеркнул он.