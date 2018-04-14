Фото: проекты домов с односкатной крышей заслуживают внимания

Крышу с одним скатом трудно отнести к архитектурным излишествам, скорее это маркер прагматичного подхода к устройству жилья, что замечательно согласуется с технократическими тенденциями в строительстве. Все, что требует минимума затрат, технологично и быстро возводимо – все это берется на вооружение, прорабатывается дизайнерами и становится едва ли не модным трендом. Приступая к строительству собственного дома, есть смысл в первую очередь определиться – а не остановить ли выбор на доме с односкатной крышей, хотя бы для удешевления проекта? Вначале предлагаем ознакомиться с явными противопоказаниями, затем взвесить все «за» и «против» и, наконец, найти оптимальный вариант.

В каких домах односкатная крыша не желательна?

ФОТО: yellowhome.ru

Явных и безоговорочных препятствий к устройству кровли с одним скатом не существует. О них можно говорить лишь в тех случаях, когда особенности климата – ветра, толщина снежного покрова, ливневые дожди – обуславливают большой угол кровли, что при самостоятельном строительстве одноэтажного дома с односкатной крышей иногда приводит к нарушению его пропорций, в результате строение может выглядеть помпезно и нелепо.

ФОТО: yellowhome.ru

В эстетическом плане при проектировании жилого дома с односкатной крышей небольшого уклона приходится избегать возникновения аналогий с хозяйственными постройками. Хотя на самом деле проблема не в конструкции, а в отсутствии хорошего проекта. Так или иначе, категорических противопоказаний к устройству односкатной крыши не существует. Но надо помнить, что вмешательство профессионала на этапе проектирования спасает от ущербности архитектурных форм и даже наоборот – позволяет эффектно обыграть конструкцию односкатной крыши в проекте дома.