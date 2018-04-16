Эстонские предприятия оборонной промышленности представят в Таллинне свою продукцию
16 апреля 2018 г., 10:13
Предприятия Союза оборонной промышленности Эстонии во вторник проведут на территории главного штаба Сил обороны в Таллинне презентацию своей продукции.
На выставке будут представлены продукция и услуги более чем 30 предприятий. Это крупнейшая на данный момент выставка подобного рода в Эстонии, сообщил генеральный штаб Сил обороны.
Вход на выставку по приглашениям, речь не идет об адресованном общественности мероприятии, сообщил BNS в понедельник пресс-офицер Сил обороны.