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Эстонские предприятия оборонной промышленности представят в Таллинне свою продукцию

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Новые машины пехоты в Тапа.

ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Предприятия Союза оборонной промышленности Эстонии во вторник проведут на территории главного штаба Сил обороны в Таллинне презентацию своей продукции.

На выставке будут представлены продукция и услуги более чем 30 предприятий. Это крупнейшая на данный момент выставка подобного рода в Эстонии, сообщил генеральный штаб Сил обороны.

Вход на выставку по приглашениям, речь не идет об адресованном общественности мероприятии, сообщил BNS в понедельник пресс-офицер Сил обороны.

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