Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Сирии

На заседании совета также обсудят отношения между ЕС и Россией, ситуацию после выборов президента в России и последние события после нападения в Солсбери. На повестке дня также обсуждение Западных Балкан, Ирана и средств финансирования иностранной политики, сообщили BNS в МИД.

После заседания совета Миксер передаст премьер-министру Люксембурга Ксавье Беттелю орден I класса Креста земли Марии за развитие отношений между Эстонией и Люксембургом.

Миксер также встретится с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном, с которым обсудит обстановку безопасности в Европе, региональное сотрудничество между странами Балтии и Бенилюкса, актуальные для ЕС вопросы и сотрудничество между Эстонией и Люксембургом, в том числе открытие виртуального посольства в Люксембурге.