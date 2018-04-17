вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Фото: продавца дома в Лондоне подняли на смех в социальных сетях

Фото: продавца дома в Лондоне подняли на смех в социальных сетях

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ФОТО: zoopla.co.uk

Выставивший на продажу трехкомнатный дом собственник подвергся критике на популярном форуме из-за того, что заявленная цена не соответствует состоянию жилища, пишет Kodu. А мы добавим: у нас тоже случаются похожие ситуации. 

За дом в престижном районе Лондона просят 1,2 миллионов фунтов стерлингов, что само по себе не удивительно: недвижимость в Великобритании стоит немалых денег, тем более что речь идет о дорогом районе. 

Однако посмотрев фотографии, сделанные внутри дома, понимаешь, за что владелец недвижимости стал предметом насмешек на семейном интернет-форуме Mumsnet: в доме - сущая помойка. 

ФОТО: zoopla.co.uk

Если в гостиной все более-менее приведено в порядок, зато в других комнатах видим сваленные кучей вещи, грязное белье и неубранные постели. В доме все разбросано, состояние двора - не лучше. 

Разместившая на форуме Mumsnet объявление женщина считает, что прежде чем выставлять недвижимость на продажу и заявлять такую высокую цену, неплохо бы сделать в доме генеральную уборку. 

ФОТО: zoopla.co.uk

ФОТО: zoopla.co.uk

Другие пользователи форума считают, что дом сейчас сдается внаем, и это безобразие учинили наниматели, которые не хотят съезжать и поэтому делают все, чтобы объявлением не заинтересовались потенциальные покупатели. Спорное, конечно, утверждение, но как знать...

ФОТО: zoopla.co.uk

Согласитесь, что среди выставленной на продажу недвижимости в Эстонии немало квартир и домов в подобном состоянии, когда собственники как бы говорят: полюбите нас грязными!

Другие фото - ЗДЕСЬ!

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