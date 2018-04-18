среда, 18 апреля 2018 г.
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Таллинн расширяет круг друзей: подписано соглашение о сотрудничестве с Тбилиси

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Тбилиси. Иллюстративное фото.

ФОТО: Volha Kavalenkava/PantherMedia / Scanpix

Таллинская городская управа одобрила проект соглашения о сотрудничестве со столицей Грузии Тбилиси, передает Раэпресс.

Предложение об укреплении дружеских связей поступило с грузинской стороны.

"Как Грузия для Эстонии - приоритет в деле сотрудничества, так и  между их столицами  сотрудничество основывается на взаимной заинтересованности", - подчеркнул мэр Таллинна Таави Аас.

Проект соглашения определяет стартовые сферы сотрудничества, среди которых обмен опытом дигитального управления, перспективной организации общественного транспорта, охрана природы, охрана памятников старины, культурное сотрудничество и новые решения в области т.н. умного города.

Оба города будут поддерживать налаживание прямых контактов между предприятиями, университетами, объединениями гражданского общества и другими институтами, города будут сотрудничать в международных организациях и сетях, например в Организации крупных городов Европы, в которой Таллинн - член правления, а Тбилиси - ассоциированный член. Тбилиси - пилотный город "Международного открытого партнерства в области управления", членом которого стремится стать и Таллинн.

Соглашение бессрочное, подписание его намечено на следующей неделе, во время визита мэра Таллинна в Тбилиси.

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