Таллинн расширяет круг друзей: подписано соглашение о сотрудничестве с Тбилиси

Предложение об укреплении дружеских связей поступило с грузинской стороны.

"Как Грузия для Эстонии - приоритет в деле сотрудничества, так и между их столицами сотрудничество основывается на взаимной заинтересованности", - подчеркнул мэр Таллинна Таави Аас.

Проект соглашения определяет стартовые сферы сотрудничества, среди которых обмен опытом дигитального управления, перспективной организации общественного транспорта, охрана природы, охрана памятников старины, культурное сотрудничество и новые решения в области т.н. умного города.

Оба города будут поддерживать налаживание прямых контактов между предприятиями, университетами, объединениями гражданского общества и другими институтами, города будут сотрудничать в международных организациях и сетях, например в Организации крупных городов Европы, в которой Таллинн - член правления, а Тбилиси - ассоциированный член. Тбилиси - пилотный город "Международного открытого партнерства в области управления", членом которого стремится стать и Таллинн.