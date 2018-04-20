Бомба времен Второй мировой войны парализовала центр Берлина

В частности, главный вокзал будет закрыт, начиная с 10 утра ро местному времени. Работы по обезвреживанию бомбы начнутся в 11:30, при этом в настоящий момент остается неясным, как долго они продлятся. Пассажирам предлагается воспользоваться другими вокзалами в Берлине.

Главный вокзал Берлина ежедневно пропускает около 300 тысяч посетителей и пассажиров. "Сопоставимой ситуации такого масштаба у нас еще не было", - заявил представитель немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn Фридеманн Кесслер.

Эвакуируют 10 тысяч местных жителей

Утром в пятницу власти города проведут эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы. Тем, кто не сможет самостоятельно найти место пребывания на время эвакуации, предложат отправиться в одно из двух специально приготовленных общежитий.

Поскольку бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала, эвакуация затронет и некоторые ведомства, в том числе, министерство экономики, Федеральную разведывательную службу Германии, а также частично министерство транспорта.

Аэропорты продолжат работу

При этом ограничения не затронут воздушное сообщение в Берлине. Изначально руководство аэропорта Тегель собиралось запретить взлеты и посадки на время разминирования бомбы, однако позже оно отказалось от своего намерения.