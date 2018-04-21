суббота, 21 апреля 2018 г.
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Департамент: будьте осторожны с первыми весенними витаминами

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Ревень.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Департамент здоровья напоминает, что надо быть осторожным при употреблении в пищу первых взошедших весной растений, ведь они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Rus.err.ee.

Каждой весной на телефонный номер 16662, куда можно позвонить в случае отравления, поступает много звонков от людей, съевших ядовитые растения. Например, стебли ревеня употребляют в пищу, а молодые листья в небольшом количестве можно использовать как специю для супа, однако из-за токсичных свойств их нельзя использовать ни для приготовления смузи, ни песто.

Также надо быть осторожным при употреблении в пищу корнеплодов. Были случаи, когда, например, вместо корня одуванчика еду готовили из корня ядовитой белладонны. Также люди вместо черемши употребляли в пищу листья ландыша и ядовитого безвременника.

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