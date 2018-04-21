Департамент: будьте осторожны с первыми весенними витаминами

Каждой весной на телефонный номер 16662, куда можно позвонить в случае отравления, поступает много звонков от людей, съевших ядовитые растения. Например, стебли ревеня употребляют в пищу, а молодые листья в небольшом количестве можно использовать как специю для супа, однако из-за токсичных свойств их нельзя использовать ни для приготовления смузи, ни песто.