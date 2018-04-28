В России мать убила и сожгла малолетних детей, которые стали для нее обузой

Уголовное наказание грозит 27-летней женщине. "В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении, размещенном утром на официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, утром 25 апреля 2018 года молодая мать находилась около дома по проспекту Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там подозреваемая задушила руками четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына. Преступление было совершено на заднем сиденье автомобиля Kia, арендованного родительницей.

В тот же день злоумышленница попыталась избавиться от тел погибших детей. Она купила на автозаправочной станции жидкость для розжига, а потом поехала в Семеновский район. Там, в лесополосе около деревни Шалдеж, детоубийца подожгла трупы малышей.

"Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, вновь положила тела своих детей в салон автомашины и приехала в Нижний Новгород", - говорится в пресс-релизе. На следующий день она вновь повезла останки жертв на машине Kia в Семеновский район. Оставив тела в заброшенном строении, женщина подожгла их и скрылась.

После задержания молодая мать дала признательные показания. Она пояснила, что пошла на преступление из-за того, что якобы "не могла обеспечить достойную материальную жизнь своим детям". Работы у подозреваемой нет, а с мужем она развелась.

Вместе с тем следователи пытаются опровергнуть версию об убийстве детей матерью-одиночкой из-за нищеты. В СК РФ подчеркивают, что она "ежемесячно тратила более 40 тысяч рублей на аренду автотранспорта", а незадолго до детоубийства "приобрела путевку для отдыха за границей".

Впрочем, автомобиль даже в России, с ее скромными стандартами качества жизни, уже перестал считаться предметом роскоши. А приобретение путевки можно рассматривать как попытку скрыться за границей от следствия после совершения преступления.

Следователи также намерены проверить задержанную на вменяемость. В случае выявления каких-то отклонений произошедшее можно будет объяснить чисто психологическими проблемами конкретного человека.

"В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая", - говорится в пресс-релизе.