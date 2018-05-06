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  • Из двора дома пропал четырехлетний ребенок: полиция развернула масштабные поиски

Из двора дома пропал четырехлетний ребенок: полиция развернула масштабные поиски Нужна ваша помощь!

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Полиция просит помощи в установлении места нахождения пропавшего сегодня в 9 утра из дома в волости Тюри, в деревне Кядва четырехлетнего Тим Тиммо.

Сегодня в 9.11 утра взволнованные близкие сообщили полиции, что из двора дома в деревне Кядва пропал четырехлетний Тим Тиммо вместе с собакой. Полиция вместе с близкими ребенка приступили к поискам в окрестностях. К поискам привлекли и двух служебных собак, с которыми проверяют перелески, дороги и места, куда мальчик мог пойти. До сих пор ребенок не найден, но полиция продолжает его активные поиски.

В поисках задействован и вертолет Департамента полиции и погранохраны.

На мальчике темная кофта, короткие пестрые штаны и синие резиновые сапоги. Он очень общительный. С ним может быть рядом большая собака черного цвета.

Всех, кто видел мальчика и собаку или владеет информацией об их месте нахождения, просят об этом немедленно сообщить по телефону 112.

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