Из двора дома пропал четырехлетний ребенок: полиция развернула масштабные поиски

Полиция просит помощи в установлении места нахождения пропавшего сегодня в 9 утра из дома в волости Тюри, в деревне Кядва четырехлетнего Тим Тиммо.
Сегодня в 9.11 утра взволнованные близкие сообщили полиции, что из двора дома в деревне Кядва пропал четырехлетний Тим Тиммо вместе с собакой. Полиция вместе с близкими ребенка приступили к поискам в окрестностях. К поискам привлекли и двух служебных собак, с которыми проверяют перелески, дороги и места, куда мальчик мог пойти. До сих пор ребенок не найден, но полиция продолжает его активные поиски.
В поисках задействован и вертолет Департамента полиции и погранохраны.
На мальчике темная кофта, короткие пестрые штаны и синие резиновые сапоги. Он очень общительный. С ним может быть рядом большая собака черного цвета.
Всех, кто видел мальчика и собаку или владеет информацией об их месте нахождения, просят об этом немедленно сообщить по телефону 112.