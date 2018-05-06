Из двора дома пропал четырехлетний ребенок: полиция развернула масштабные поиски

Сегодня в 9.11 утра взволнованные близкие сообщили полиции, что из двора дома в деревне Кядва пропал четырехлетний Тим Тиммо вместе с собакой. Полиция вместе с близкими ребенка приступили к поискам в окрестностях. К поискам привлекли и двух служебных собак, с которыми проверяют перелески, дороги и места, куда мальчик мог пойти. До сих пор ребенок не найден, но полиция продолжает его активные поиски.