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На вокзале в Киеве мужчине, сделавшему замечание, всадили нож в голову

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Нож. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Toomas Huik

В столице Украины хулиганы устроили поножовщину на вокзале. В итоге мужчина получил тяжелое ранение в голову.

Пострадавшего доставили на скорой помощи в реанимационное отделение больницы в состоянии комы. Нож из головы потерпевшего удалось извлечь лишь во время второй операции, сообщает группа dtp.kiev.ua в соцсети Facebook. Там же опубликованы шокирующие фотографии пострадавшего на операционном столе и рентгеновский снимок застрявшего в черепной коробке складного ножа, пишет Newsru.com

Судя по снимкам, преступник нанес ножевой удар точно в ухо потерпевшего и всадил клинок по самую рукоятку. 

О мотивах злоумышленника известно мало. По данным dtp.kiev.ua, поножовщине предшествовала ссора на вокзале, вызванная тем, что потерпевший сделал кому-то замечание.

"Сейчас состояние пациента стабильно тяжелое. Дышит сам. В НИИ нейрохирургии творят чудеса", - говорится в сообщении.

7 мая стало известно еще об одной поножовщине, произошедшей возле кафе в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Там были организованы проводы молодого человека в армию, а потом между участвовавшими в торжестве подростками произошла ссора. На улице юноши устроили около полуночи драку. В итоге 16-летний участник потасовки достал складной нож и нанес 15-летнему противнику смертельное ранение, сообщает официальный сайт полиции Украины.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть подростка. Предполагаемый убийца задержан и помещен в изолятор временного содержания. Уголовное дело в отношении школьника возбуждено по ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Убийство").

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