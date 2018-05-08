На вокзале в Киеве мужчине, сделавшему замечание, всадили нож в голову

Пострадавшего доставили на скорой помощи в реанимационное отделение больницы в состоянии комы. Нож из головы потерпевшего удалось извлечь лишь во время второй операции, сообщает группа dtp.kiev.ua в соцсети Facebook. Там же опубликованы шокирующие фотографии пострадавшего на операционном столе и рентгеновский снимок застрявшего в черепной коробке складного ножа, пишет Newsru.com.

Судя по снимкам, преступник нанес ножевой удар точно в ухо потерпевшего и всадил клинок по самую рукоятку.

О мотивах злоумышленника известно мало. По данным dtp.kiev.ua, поножовщине предшествовала ссора на вокзале, вызванная тем, что потерпевший сделал кому-то замечание.

"Сейчас состояние пациента стабильно тяжелое. Дышит сам. В НИИ нейрохирургии творят чудеса", - говорится в сообщении.

7 мая стало известно еще об одной поножовщине, произошедшей возле кафе в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Там были организованы проводы молодого человека в армию, а потом между участвовавшими в торжестве подростками произошла ссора. На улице юноши устроили около полуночи драку. В итоге 16-летний участник потасовки достал складной нож и нанес 15-летнему противнику смертельное ранение, сообщает официальный сайт полиции Украины.