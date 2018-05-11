Израиль обнародовал видео уничтожения комплекса "Панцирь-С1" в Сирии

В четверг на сайте ЦАХАЛа появилось видео, на котором видно, как выпущенная Израилем ракета уничтожает машину с установленным на ней военным оборудованием. Как пояснили в израильской армии, на запись попала атака на радар сирийских ПВО системы "Панцирь-С1" (по классификации НАТО - SA22), передает Newsru.com.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что на территории Сирии были атакованы более 50 целей, в том числе пять радаров сирийских ПВО систем С-200 (SA5), С-75 "Двина" (SA2), "Панцирь-С1" (SA22) и "Бук-М1-2" (SA17), напоминает NEWSru Israel. При этом отмечалось, что большинство ударов было нанесено по базам, штабам и разведывательным подразделениям сил "Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

По данным Армии обороны Израиля, была атакована военная база Ирана к северу от Дамаска, склады вооружений в международном аэропорту Дамаска и другие объекты. Также был уничтожен автомобиль, с которого осуществлялись запуски ракет в сторону Израиля. Все израильские самолеты, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Атака производилась в ответ на обстрел Израиля, произведенный, по утверждению ЦАХАЛа, иранскими военными с территории Сирии. Для проведения атаки Иран использовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган" советского производства, сообщили ранее в израильской армии.

Иран же отвергает причастность к ночному обстрелу, утверждая, что это была ответная реакция Сирии на израильскую агрессию. "В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врет. Вчера удар нанесла Сирия, и это ответ на многочисленные нападения на эту страну", - сказал ранее заместитель председателя комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.