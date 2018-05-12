Из трех - в четырех: перепланированная квартира в Ласнамяэ с богатым ремонтом

Большинство квартировладельцев делают дорогостоящие ремонты, руководствуясь собственным вкусом и не имея не малейшего намерения расстаться с отремонтированной собственностью в ближайшее время.

В ход идут натяжные глянцевые потолки с многоярусной и разноцветной подсветкой, выстроенные из гипсокартона стеллажи, а отделка стен декоративным камнем - ни дать не взять фасад Национальной библиотеки. Кухня переносится в самую большую комнату - но это распространенный прием, так как водопроводный и канализационный стояки рядом, ведь за стеной ванная.

Квартира из трехкомнатной превращается в четырехкомнатную. И стена в одной из детских очень эффектная, и встроенные шкафы-купе в каждой комнате, и в ванной почти спа...

Но когда такая отремонтированная, как любят писать маклеры, с использованием самых высококачественных материалов квартира выставляется на продажу, выясняется, что нужно не квартиру продавать, а искать покупателя с таким же вкусом, как у вдохновителей ремонта. А это сложно.