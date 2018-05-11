Цены на ваниль бьют рекорды: стоит ли беспокоиться любителям мороженого?
11 мая 2018 г., 17:15
Килограмм ванили стоит уже больше килограмма серебра - около 505 евро, сообщает Rus.err.ee.
Три четверти от мировых объемов ванили производятся на Мадагаскаре, но обрушившийся в марте прошлого года на остров циклон нанес значительный ущерб плантациям. С тех пор цена ванили выросла, сообщил в пятницу, 11 мая, портал новостей вещания ERR.ee.
"Цена ванили на мировом рынке действительно выросла, ее доступность немножко усложнилась, но у нас проблем нет. На данный момент я могу с полной уверенностью сказать, что на наших клиентов это не повлияет, повышать цены на мороженое мы не будем", - сказал глава производителя мороженого Premia Айвар Аус.