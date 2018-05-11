пт, 11.05.2018
"Капиталистическая экономика расходится с человечностью – это факт". Николай Караев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Цены на ваниль бьют рекорды: стоит ли беспокоиться любителям мороженого?

Цены на ваниль бьют рекорды: стоит ли беспокоиться любителям мороженого?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мороженое Premia.

ФОТО: Liis Treimann

Килограмм ванили стоит уже больше килограмма серебра - около 505 евро, сообщает Rus.err.ee.

Три четверти от мировых объемов ванили производятся на Мадагаскаре, но обрушившийся в марте прошлого года на остров циклон нанес значительный ущерб плантациям. С тех пор цена ванили выросла, сообщил в пятницу, 11 мая, портал новостей вещания ERR.ee.

"Цена ванили на мировом рынке действительно выросла, ее доступность немножко усложнилась, но у нас проблем нет. На данный момент я могу с полной уверенностью сказать, что на наших клиентов это не повлияет, повышать цены на мороженое мы не будем", - сказал глава производителя мороженого Premia Айвар Аус.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ