Цены на ваниль бьют рекорды: стоит ли беспокоиться любителям мороженого?

Три четверти от мировых объемов ванили производятся на Мадагаскаре, но обрушившийся в марте прошлого года на остров циклон нанес значительный ущерб плантациям. С тех пор цена ванили выросла, сообщил в пятницу, 11 мая, портал новостей вещания ERR.ee.

"Цена ванили на мировом рынке действительно выросла, ее доступность немножко усложнилась, но у нас проблем нет. На данный момент я могу с полной уверенностью сказать, что на наших клиентов это не повлияет, повышать цены на мороженое мы не будем", - сказал глава производителя мороженого Premia Айвар Аус.