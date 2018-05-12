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  • Силы обороны хотят самостоятельно проводить медицинское освидетельствование водителей

Силы обороны хотят самостоятельно проводить медицинское освидетельствование водителей

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Военнослужащие.

ФОТО: Arved Breidaks

Министерство обороны просит внести поправки в Закон о дорожном движении, которые позволят работникам военного ведомства самостоятельно проверять состояние здоровья водителей моторных транспортных средств и лиц, ходатайствующих о водительских правах.

По действующему законодательству состояние здоровья водителя может оценивать только семейный врач, врач по гигиене труда или специальная комиссия, образованная при оказывающем медицинские услуги учреждении, сообщает Rus.ERR.

Силам обороны выдана лицензия на оказание услуг врачей-специалистов, которая дает военным врачам право оказывать услуги здравоохранения, в том числе и в сфере семейной медицины.

При изменении закона военные врачи получат также право проводить медицинский контроль, предусмотренный Законом о дорожном движении.

В Силах обороны ежегодно обучается 700-800 водителей из числа солдат-срочников, здоровье которых военное ведомство тогда сможет оценивать самостоятельно. 

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