Силы обороны хотят самостоятельно проводить медицинское освидетельствование водителей

По действующему законодательству состояние здоровья водителя может оценивать только семейный врач, врач по гигиене труда или специальная комиссия, образованная при оказывающем медицинские услуги учреждении, сообщает Rus.ERR.

Силам обороны выдана лицензия на оказание услуг врачей-специалистов, которая дает военным врачам право оказывать услуги здравоохранения, в том числе и в сфере семейной медицины.

При изменении закона военные врачи получат также право проводить медицинский контроль, предусмотренный Законом о дорожном движении.