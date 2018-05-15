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Фото: в Раквере обрушился мост

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Сегодня после полудня произошло обрушение моста в Раквере на улице Карья. К счастью, во время обрушения на мосту никого не было. Об этом сообщил вице-мэр Раквере Неэме-Яак Паап.

По его словам, это старый мост советских времен. «В нем даже нет водостока, похоже на какую-то бетонную конструкцию, которая очевидно устарела», - цитирует вице-мэра Virumaa Teataja.

Полиция перекрыла движение на этом участке улицы Карья. Ее большая часть закрыта уже с утра из-за дорожного ремонта. Горуправа заказала водосток и связалась со строителями, чтобы мост как можно быстрее восстановили.

Три года назад на улице Карья делали капитальный ремонт дорог, однако работы закончили непосредственно перед мостом, который так и остался неотремонтированным.

По словам вице-мэра, теперь надо будет проверить все старые мосты в Раквере, чтобы в будущем избежать подобных происшествий. 

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