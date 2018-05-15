Фото: в Раквере обрушился мост

По его словам, это старый мост советских времен. «В нем даже нет водостока, похоже на какую-то бетонную конструкцию, которая очевидно устарела», - цитирует вице-мэра Virumaa Teataja.

Полиция перекрыла движение на этом участке улицы Карья. Ее большая часть закрыта уже с утра из-за дорожного ремонта. Горуправа заказала водосток и связалась со строителями, чтобы мост как можно быстрее восстановили.

Три года назад на улице Карья делали капитальный ремонт дорог, однако работы закончили непосредственно перед мостом, который так и остался неотремонтированным.