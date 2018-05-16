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Будьте внимательны: в Таллинне заметили лося

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Лось в парке Лиллепи.

ФОТО: Скриншот.

Внимательный житель Пирита написал в Facebook, что видел лося в парке Лиллепи. О диком животном сообщают и другие местные жители.

Автор публикации написал, что встретил лося в парке Лиллепи рядом с дорожкой для катания на роликах. По словам очевидца, животное было немного боязливым и нервничало, но сделало пару шагов в сторону человека.

«В Пирита большой заповедник, который является домом для нескольких видов диких животных. Поэтому время от времени и можно увидеть посреди города лис, зайцев или даже лося. Как правило, дикие животные не представляют опасности, но многое зависит и от человека. Определенно нельзя провоцировать диких животных, нельзя их кормить, пытаться их приманить или приручить. Если у попавшего в город крупного животного болезненный вид, необходимо позвонить на номер 112. Именно так поступил и заметивший в парке Лиллепи лося ответственный житель города», - сказала старейшина Пирита Алина Тубли.

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